البحرين تسجل 327 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة

أعلنت الصحة البحرينية، تسجيل 327 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما سجلت حالتي وفاة بسبب الفيروس.

وقالت الصحة البحرينية إنها أجرت 9086 فحصا، وكذلك تعافى 441 مصابا من المصابين في المستشفيات.

ومن ناحية أخرى، أكد هيلجا براون مساعد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الاستمرار في فرض قيود السفر غير الضروري، وتحديد عدد الأفراد المسموح لهم بالتجمع.

وأشار مساعد المستشارة الألمانية أمس الأحد، إلى أن المطلوب "التحلي بصرامة أكبر في الأماكن التي تنتشر بها العدوى في الوقت الذي تواجه فيه البلاد موجة متزايدة من الإصابات بفيروس كورونا"، وشدد على أن أبرز أسباب الانتشار "الحفلات والسفر".

وحذر من أن "البلاد في مستهل موجة ثانية للفيروس، ولا يمكن تحديد إمكانية تفاديها أو إبطاء وتيرتها إلا عبر تصميم السياسيين والسكان لمواجهتها".

جدير بالذكر أن العدد اليومي للإصابات في ألمانيا تخطى حاجز الأربعة آلاف منذ الخميس وهو أعلى معدل منذ أبريل.