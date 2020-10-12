مراكب الموت تعود من جديد.. انتشال 11 جثة بعد غرقها قرب السواحل التونسية

أفاد مسئول أمني تونسي، بأن قوات خفر السواحل التونسية انتشلت أمس الأحد 11 جثة لمهاجرين أفارقة غرق مركبهم قبالة سواحل صفاقس عندما كانوا يحاولون اجتياز البحر المتوسط باتجاه جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.
وأفادت وكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية في تونس، عن المسئول الأمني، بقوله إن الجثث لثماني نساء وثلاثة أطفال.
ويشار إلى أن المهاجرين على متن مركب به 29 شخصا.
وفي السياق ذاته تواصل قوات خفر السواحل جهودها للعثور على بقية الركاب.
وكان العام الماضي شهد مقتل حوالي 90 مهاجرا أفريقيا عندما غرق مركبهم في واحد من أسوأ الحوادث قبالة سواحل تونس.
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