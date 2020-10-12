استفزاز جديد.. تركيا تستأنف التنقيب عن الغاز شرق المتوسط

وأفادت وسائل إعلام تركية بأن سفينة المسح الزلزالي "عروج ريس" ستواصل أنشطة التنقيب بالقرب من الجزر اليونانية حتى يوم 22 أكتوبر الجاري.
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ومن شأن تلك الخطوة التصعيدية أن تؤدي لمزيد من التوتر مع اليونان وقبرص، في ظل الخلاف حول التنقيب عن الطاقة في شرق البحر المتوسط.
وكانت أنقرة أعلنت في وقت سابق، سحب السفينة التركية من المنطقة المتنازع عليها مع اليونان في شرق البحر المتوسط، وسط ضغوط أوروبية ودولية على نظام الرئيس رجب طيب أردوغان.
وقالت الخارجية التركية إنها لن تتخلى عن أنشطة التنقيب عن الغاز شرق البحر المتوسط، وإن عودة السفينة قرار روتيني.
علاوة على ذلك، تعتزم تركيا إجراء مناورات عسكرية جديدة في بحر إيجة، وذلك عقب أيام من تدريبات يونانية مماثلة في شرق المتوسط.
وأصبحت منطقة شرق المتوسط نقطة توتر تنذر باحتمال اندلاع نزاع عسكري بين تركيا واليونان وقبرص وحلفائهم، في ظل سياسة أنقرة الملتوية.
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