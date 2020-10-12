الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في السعودية برقم الحساب

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في المملكة العربية السعودية برقم الحساب، حيث تسعى المملكة العربية السعودية دائماً إلى توفير كافة خدمات الإلكترونية بمختف طرق السهلة وهذا من أجل راحة المواطنين السعوديين الذين لديهم الرغبة في الاستفادة من إحدى هذه الخدمات، ولهذا السبب قامت شركة الكهرباء السعودية بتوفير خدماتها وذلك من أجل حصول المواطن على الاستفادة الكاملة من الخدمة والتي تشمل على الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في المملكة العربية السعودية برقم الحساب وهذا بالإضافة إلي طرق سدادها المختلفة والكثير من الخدمات الاخرى.

استعلام عن فاتورة الكهرباء في المملكة العربية السعودية

قامت الشركة السعودية للكهرباء بطرح بعض من الروابط الإلكترونية والتي يتم من خلالها الاستعلام عن القيمة المالية للفواتير وهذا بم يتفق مع سعر الكيلو زات متزامنا مع استهلاك الكهرباء، وذلك بالإضافة إلي حرص الشركة على توافر العديد من الخدمات الإلكترونية والتي الغرض منها سداد فواتير بطريقة سهلة ومباشرة ومن تلك الخدمات (خدمة حاسبني – خدمة تيسير – خدمة حاسبة الكهرباء التقديرية).

خدمة الرسائل المجانية SMS

حيث رأت شركة الكهرباء السعودية ضرورة توافر هذه الخدمة مما تسمح فرصة اتصال العميل بحسابه الخاص في الشركة ومن خلال هذا يكون له الحق في الحصول على :-

رسائل توعية وإرشادات خاصة. التذكير بمواعيد الفاتورة. إشعارات خاصة بالسداد.

حيث يتم التسجيل في تلك الخدمة بطريقة مباشرة وهذا من خلال إرسال رسالة من الجوال حيث تحتوي على رقم الحساب الخاص بالعميل والموجود على الفاتورة مرو واحدة إلى الرقم الخاص والذي يكون (500120).

الخدمة نص الرسالة استعلام وتسجيل باللغة العربية تسجيل باللغة الإنجليزية تعديل الحساب المسجل بالخدمة إلغاء الإشتراك إرسال رقم الحساب 9 # رقم الحساب 1 # رقم الحساب 2 # رقم الحساب

رموز الخدمةاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية برقم الحساب من خلال تطبيق الهواتف الذكية

حيث رأت الشركة الخاصة بالكهرباء في المملكة العربية السعودية أنه من الضروري الحرص على تطوير خدماتها وخاصة مع تطور التكنولوجيا واستخدام التقنيات الحديثة وتطور الأجهزة الإلكترونية رغبة منها في إمكانية التواصل بين عملائها في أي وقت وفي أي مكان، حيث قامت بإطلاق العنان لتطبيقاتها الخاصة عن طريق الهواتف الذكية والتي أتت محققة كل ما ترغبه الشركة من تطور هام حيث يتم تطبيقهذه الخدمة بشكل مباشر ومبسط من أجل القيام بعدة مهام ومنها:-

تعبئة استبيان لخدمة المشتركين.

إمكانية استعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية برقم الحساب.

إمكانية التسجيل في خدمة رسائل الهاتف القصيرة بالإضافة إلي خدمة الفاتورة الإلكترونية.

توضيح جميع مكاتب الخدمات وذلك عن طريق رقم الطلب الخاص بها.

عرض كافة المعلومات العامة.

خدمة الفاتورة الإلكترونية

هي خدمة عبارة عن إحدى الخدمات الإضافية والتي تحرص المملكة على توفيرها وهذا من أجل الحصول على فاتورة إستهلاك الكهرباء كل شهر وذلك من خلال الدخول على البريد الإلكتروني وعن طريق هذا يستطيع العميل فعل الآتي:-

معرفة اقتراب الموعد الخاص بفصل الخدمة في حالة عدم السداد. استلام إشعارات خاصة بصفة دورية بصدور الفاتورة. استلام إشعارات تحتوي على استلام سداد الفاتورة.

ومن أجل الاشتراك في هذه الخدمة يرجي الدخول على الرابط الخاص بشركة الكهرباء السعودية ومن بعد إدخال جميع البيانات والمعلومات المطلوبة والتي تحتوي على (رقم الحساب – البريد الالكتروني – اللغة) ومن ثم ابنقر علة كلمة “تسجيل”.

استعراض فاتورة الكهرباء الإلكترونية وطباعتها

حيث قامت شركة الكهرباء في السعودية بالأيضاح بأنه يمكن للعميل التعرف على معلومات الفاتورة وهذا من خلال الدخول على الرلبط التالى الخاص بالكهرباء السعودية ومن ثم يتم الدخول على خدمة المشتركين واختيار خدمة الفواتير وفيما بعد ذلك يتم عرض الفاتورة الإلكترونية.

السكني :

تحديث :شرائح استهلاك الكهرباء بالسعودية

18 هللة للاستهلاك من 1 كيلو وات الى 6000كيلو وات ، 30 هللة لاعلى من 6000 كيلو وات

التجاري:

20 هللة للاستهلاك من 1 كيلو وات الى 6000 كيلو وات، 30 هللة لاعلى من 6000 كيلو وات

الحكومي:

32 هللة للكل

الصناعي :

18 هللة للكل

الزراعي والجمعيات الخيرية :

16 هللة للاستهلاك من 1 كيلو وات إلى 6000 كيلو وات، 20 هللة لأعلى من 6000 كيلو وات

المستشفيات والمدارس الأهلية :

18 هللة للكل

حساب فاتورة الكهرباء في المملكة :

أوضحت وزارة الكهرباء السعودية من خلال موقعها الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” طريقة حساب فاتورة الكهرباء السعودية، وذلك من خلال عدة عوامل تساعد على معرفة كيفية حساب فاتورة الكهرباء وهي:

كمية الاستهلاك للشريحة

عدد الأيام الفعلية من خلال ( تاريخ القراءة السابقة – تاريخ القراءة الحالية )

وعن طريق عملية حسابية بسيطة يمكنك حساب فاتورة الكهرباء وهذه المعادلة هي:

كمية الاستهلاك =(كمية الاستهلاك بالشريحة / 30 يوم ) *عدد الأيام الفعلي.