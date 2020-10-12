وزارة الإسكان وحجز الأراضي السكنية شروطها و حالات الاستحقاق

استقبل وزارة الإسكان في الآونة الأخيرة العديد من الاستفسارات حول حجز الأراضي السكنية وطريقة التقديم عليها، حيث قامت الوزارة بإرسال الرد من خلال خدمة المستفيدين عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فقد ردت على أنه في يوم الأحد الموافق 11 من شهر أكتوبر الحالي من هذا العام أنه يمكن حجز الأرض في المخطط الذي ترغب به، حيث يشترط أن تكون حالة الطلب “مستحق” والمخطط متاح بشكل كامل، ويمكنك توقيع العقد بشكل فوري، ولمعرفة المزيد عن تفاصيل المخططات الدخول لموقع الوزارة الإلكتروني.

فقد تم توفير أحدث التطبيقات في المملكة العربية السعودية تطبيق سكني، لكي يتم استخدامه بكل سهولة من خلال الأجهزة الذكية، حيث تم توفير العديد من الخدمات والتسهيلات الإلكترونية السريعة التي من شأنها تمكين المستفيدين من الحصول على العديد من الخيارات السكنية، بالإضافة إلى الحلول التمويلية التي تهدف إلى تلبية تطلعاتهم وتناسب قدراتهم، مثل (معرفة حالة الاستحقاق، واختيار ومعاينة الوحدات والأراضي السكنية، وخدمة المستشار العقاري، والحصول على عروض الأسعار للجهات التمويلية المختلفة، وإصدار شهادة ضريبة المسكن الأول ) وغيرها من الخدمات المتعددة التي يمكن الاستفادة منها.

بالإضافة إلى أن برنامج سكني قام بتخصيص عدداً من القنوات التفاعلية التي تم تخصيصها ليتمكن المواطن السعودي الاستفادة منها على أرض المملكة العربية السعودية، وهذا يتم من خلال متابعة خدمة العناية بالمستفيدين على الصفحة الرسمية لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” للإجابة على جميع الأسئلة والاستفسارات حول الخيارات السكنية التي تشمل شراء الوحدات السكنية ضمن مشاريع الوزارة أو شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى شراء وحدة سكنية جاهزة، أو الحصول على قرض عقاري مدعوم الأرباح بنسبة 100% لمن يمتلكون أراضي لبناء منازلهم ذاتياً، إضافة إلى مركز الاتصال الموحد العناية بالمستفيدين 199090، وخدمة التحدث المباشر مع موظفي خدمة العملاء من خلال أيقونة “تحدث معي” على منصة “سكني” الإلكترونية.

ومن الجدير بالذكر أن الوزارة أشادت إلى ضرورة الإسراع في حجز الأراضي السكنية للتمكن من الاستفادة من عروض الوزارة التي منحتها للمواطنين، وقد أكدت على ضرورة أن يتوافر شروط الاستحقاق في الراغبين في الحصول على الوحدات السكنية.