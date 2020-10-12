ليفربول تواجه إجراءات مشددة لمكافحة كورونا

وقالت الشبكة، إن "الجامعات والمدارس ستظل مفتوحة، بينما ستغلق الحكومة على الأرجح الحانات والصالات الرياضية ومكاتب المراهنات ونوادى القمار".
وأوضحت، أنه من المقرر أن يخاطب رئيس الوزراء بوريس جونسون مواطنيه غدا الاثنين حول الإجراءات الجديدة لمكافحة الفيروس، علما أنه "لم يوقع" بعد على الإجراءات الخاصة بمدينة ليفربول.
وسجلت بريطانيا التى حلت فى المركز الـ12 عالميا من حيث عدد الإصابات بكورونا أكثر من 590 ألف إصابة، و42760 حالة وفاة.
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