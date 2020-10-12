استطلاع جديد يظهر تفوق كبير لـ جو بايدن على ترامب في الانتخابات المقبلة

كشف مركز بيو للابحاث الأمريكي، في استطلاع جديد للرأي، اليوم الإثنين، ركز على الأشخاص الذين لم يصوتوا لهيلاري كلينتون أو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في انتخابات الرئاسية عام 2016.

وأظهرت نتائج الإستطلاع الذي قام به المركز إلى تفوق مرشح الرئاسة الأمريكية جو بايدن بنسبة 49% على دونالد ترامب الذي حصل على 26%.

ولم يوافق الدكتور أنتوني فوتشي مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة الأمريكية على الظهور في إعلان جديد من حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يروج لطريقة تعامله مع جائحة فيروس كورونا.

وبدلًا من ذلك، قال خبير الأمراض المعدية الرائد في البلاد لشبكة CNN الاخبارية الامريكية إن كلماته خرجت من سياقها.

وأضاف "خلال ما يقرب من خمسة عقود من الخدمة العامة، لم أؤيد علنًا أي مرشح سياسي"

وتابع أن "التعليقات المنسوبة إلي دون إذني في إعلان حملة الحزب الجمهوري مأخوذة من سياق بيان واسع أدليت به قبل شهور حول جهود الحكومة الفيدرالية"

واستطرد فوتشي في بيان تم تقديمه حصريًا لشبكة سي إن إن عندما سئل عما إذا كان قد وافق على الظهور في الإعلان، قائلا "إن حملة ترامب أطلقت الإعلان الجديد الأسبوع الماضي بعد خروج الرئيس من مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني بعد العلاج من كوفيد 19" .

وواصل حديثه في البيان قائلا: الإعلان الذي تبلغ مدته 30 ثانية، والذي يتم بثه في ميشيجان، يروج لتجربة ترامب الشخصية مع الفيروس ويستخدم اقتباسًا من فوتشي في محاولة لجعله يبدو كما لو أنه يمتدح استجابة ترامب.