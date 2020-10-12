إحصاء جديد : إصابات كورونا فى العالم تتجاوز 37 مليون حالة

وتم تسجيل إصابات بالفيروس فى أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة فى الصين فى ديسمبر 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة سبعة ملايين و759.183 إصابة فى حين بلغ إجمالى عدد حالات الوفاة 214.761 حالة.

وجاءت الهند فى المركز الثانى من حيث عدد المصابين مسجلة سبعة ملايين و 053.806 حالات، وبلغ إجمالى عدد حالات الوفاة 108334 حالة، وفقا لإحصائيات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

وحلت البرازيل فى المركز الثالث من حيث عدد المصابين مسجلة خمسة ملايين و082637 إصابة، بينما بلغ عدد حالات الوفاة 150198 فى ثانى أكبر عدد وفيات فى العالم، بعد الولايات المتحدة.

وجاءت روسيا فى المركز الرابع من حيث عدد المصابين، حيث سجلت مليون و298718 حالة إصابة، وبلغ إجمالى عدد حالات الوفاة 22597 حالة.