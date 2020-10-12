المكسيك تسجل 3175 إصابة بكورونا و139 حالة وفاة

أعلنت الصحة المكسيكية، اليوم الإثنين، تسجيل 3175 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وتسجيل 139 حالة وفاة.
وبذلك تكون المكسيك قد سجلت 817 ألف و503 حالة إصابة، إلى جانب تسجيل 83 ألفا و781 حالة وفاة بسبب الفيروس.
وأطلق الدكتور ديفيد نابارو، من منظمة الصحة العالمية، مفاجأة عقب مطالبته قادة العالم بعدم إغلاق بلادهم، وتعطيل اقتصادهم من أجل السيطرة على فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وناشد المسئول في منظمة الصحة بالتوقف عن استخدام عمليات الإغلاق كطريقة اساسية للتحكم في انتشار الفيروس في العالم.
وقال إن الشئ الوحيد الذي تحقق جراء عمليات الإغلاق هو انتشار الفقر فقط، دون ذكر الأرواح المحتملة إنقاذها.
وأضاف: "أن عمليات الإغلاق لها نتيجة واحدة وهي أنه يجب ألا تقلل من شأنهم أبدًا ، وهذا يجعل الفقراء أفقر كثيرًا".
وتابع: "نحن في منظمة الصحة لا ندعو إلى الإغلاق كوسيلة أساسية للسيطرة على الفيروس وانتشاره، المرة الوحيدة التي نعتقد فيها أن الإغلاق له ما يبرره هو أن نوفر لك الوقت لإعادة تنظيم مواردك وإعادة تجميعها وإعادة توازنها وحماية العاملين الصحيين لديك المرهقين ، ولكن بشكل عام ، نفضل عدم القيام بذلك".
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