بوتين : لم نفقد الأمل فى التعاون مع الولايات المتحدة بمجال أمن الانترنت

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية فى نسختها باللغة الإنجليزية عن بوتين قوله فى برنامج "موسكو.الكرملين.بوتين" التلفزيونى إن دعوته واشنطن لاستئناف التعاون فى مجال أمن الانترنت لم تلق ردًا، مشيرًا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التى تقدم فيها روسيا هذا العرض.

وأضاف بوتين "نحن لا نفقد الأمل فى أن نكون قادرين على مواصلة هذا الجهد مع كل الأطراف المعنية بما فيها الولايات المتحدة".

وأردف الزعيم الروسى يقول إن بلاده ما زالت تتلقى اتهامات بشأن "نشاطها المفرط فى المجال المعلوماتى والتدخل فى الانتخابات وما إلى ذلك وهذه كلها اتهامات لا أساس لها".

وكان بوتين قدم فى سبتمبر الماضى عددا من المقترحات بشأن التعاون فى مجال أمن الانترنت بين روسيا والولايات المتحدة وحول العالم.