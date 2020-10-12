تمويل بلا كفيل ولا تحويل الراتب للسعودي والمقيم والمتقاعد من شركة تسهيل للتمويل

تمويل بلا كفيل ولا تحويل الراتب للسعودي والمقيم والمتقاعد من أهم المنتجات التمويلية التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات المالية والمعروفة باسم تسهيل للتمويل حيث تأتي شركة تسهيل ضمن مجموعة من الشركات الرائدة في مجال التمويل داخل المملكة العربية السعودية وذلك نظراََ لما تقدمه الشركة من منتجات تمويلية متميزة ومتنوعة مصممة خصيصاً لتناسب احتياجات ومتطلبات الشرائح الاقتصادية المختلفة بالإضافة إلى تسهيلات عديدة تقدمها الشركة لكافة العملاء ويعتبر التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من أهم العروض التمويلية التي تقدمها الشركة للسعودي والمقيم والمتقاعد بفترات سداد مرنة وأقساط مجدولة حتى 36 شهر وذلك من خلال إجراءات سهلة وميسرة لجميع العملاء داخل المملكة العربية السعودية

مزايا تمويل شركة تسهيل ورابط التقديم

تقدم شركة تسهيل للتمويل تمويل فوري بدون كفيل وبدون تحويل الراتب الشهرى للعميل وذلك بفترات سداد مرنة وأقساط ميسرة تتناسب مع جميع إلتزمات العميل كما توفر الشركة هذا التمويل الشخصي للسعوديين والمتقاعدين والمقيمين أيضاً بجنسيات مختلفة داخل أراضي المملكة العربية السعودية كما تتيح الشركة إمكانية الحصول على التمويل الشخصي بدون ضامن ولا تحويل الراتب من خلال الدخول على رابط تمويل شركة تسهيل وتعبئة كافة البيانات المطلوبة لاستكمال طلب التمويل الشخصي وسوف نتعرف في هذا المقال على أهم مميزات التمويل الشخصي المقدم من الشركة المتحدة للخدمات المالية

تمويل فوري متطابق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. لا يحتاج هذا التمويل الشخصي المقدم من شركة تسهيل للتمويل إلى وجود كفيل. لا يحتاج تمويل شركة تسهيل إلى تحويل الراتب الشهرى للعميل. يمكن أن يصل قيمة مبلغ تمويل تسهيل حتى 60 ألف ريال سعودي. تقدم شركة تسهيل للتمويل التمويل الشخصي بتسهيلات عديدة وخيارات للسداد ميسرة وأقساط مجدولة تصل حتى 36 شهر.

بطاقة الهوية الوطنية للسعوديين.

صورة من الإقامة لغير السعوديين.

العنوان الوطني.

للمتقاعدين يجب تقديم شهادة من التأمينات الاجتماعية أو المؤسسة العامة للتقاعد.

للعاملين في القطاع العسكري يجب تقديم بطاقة العمل وتعريف الراتب.

إذا كان عمر المتقدم لطلب التمويل الشخصي والذى يعمل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص من 23 سنة إلى 25 سنة فيشترط ألا يقل فترة الخدمة في العمل عن سنة واحدة. إذا كان عمر المتقدم بطلب التمويل من 25 سنة إلى 60 سنة فيشترط ألا تقل فترة الخدمة في العمل عن ثلاثة أشهر وذلك للسعوديين وسنة واحدة للمقيمين. لا يقل الراتب الشهري للمتقدم السعودي عن 5000 ريال و8000 ريال للمتقدم غير السعودي. إن يكون المتقدم بطلب التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب يعمل لدي جهة معتمدة لدي الشركة المتحدة للخدمات المالية.

الوثائق المطلوبة للحصول على تمويل بلا كفيل ولا تحويل الراتب من شركة تسهيل للتمويلشروط الحصول على التمويل الشخصي من شركة تسهيل للتمويل