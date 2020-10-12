عاجل.. ترامب يعلن تعافيه التام من كورونا

وأضاف الرئيس الأمريكى، فى مكالمة هاتفية لمجموعة من مؤيديه منشورة على موقع "يوتيوب"، أنه سيتوجه إلى فلوريدا اليوم، فى إطار حملته الانتخابية.
ويعد ذلك أول إعلان صريح من الرئيس الأمريكى بخلوه تمامًا من الفيروس الذى أصيب به قبل أيام، ودخل بسببه مستشفى والتر ريد قرب واشنطن، إلا أنه غادر المركز بعد أربعة أيام وزاول نشاطه الرئاسي.
وكان ترامب قد قال أمس الأحد، إنه لم "يعد مصابًا بالفيروس"، ولا يتناول أى دواء فى الوقت الحالي، وأكد أنه قادر على العودة إلى الحملة الانتخابية، دون أن يشكل خطورة على الآخرين.
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