اليوم.. 7.3 مليون أمريكى يدلون بأصواتهم فى الانتخابات المبكرة

وبحسب مسح أجرته وسائل إعلام أمريكية فى 36 ولاية أبلغت عن بيانات التصويت، فإن 4.3 مليون صوت جاءت من 12 ولاية، مشيرة إلى أن الديمقراطيين يتقدمون على الجمهوريين فى ست منها.
ولا تنبىء هذه البيانات بنتيجة أى من السباقات، وتظهر استطلاعات الرأى فى جميع أنحاء البلاد أن الجمهوريين يفضلون التصويت شخصيا فى يوم الانتخابات بدلا من التصويت المبكر.
جدير بالذكر أن هذا العدد (7.3 مليون صوت) هو صغير للغاية بالنسبة للأعداد الإجمالية المتوقعة، وقد شهد السباق الماضى، بين المرشح الجمهورى، دونالد ترامب، ومنافسته الديمقراطية، هيلارى كلينتون، تصويت 130 مليون شخص.
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