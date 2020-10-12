دراسة تحسم الجدل حول مدة بقاء كورونا على الأسطح

وبحسب صحيفة "سيدنى مورنينج هيرالد" الأسترالية، فأن باحثين اختبروا الفيروس على الأوراق النقدية البلاستيكية المصنوعة من البوليمر والأوراق النقدية الورقية غير المتداولة والأسطح شائعة الاستخدام بما فى ذلك الفولاذ المقاوم للصدأ المصقول والزجاج والفينيل والقماش القطني، ووجدزا أنه فى درجة حرارة 20 درجة مئوية (68 درجة فهرنهايت) استمر الفيروس لمدة 28 يومًا على الأسطح الملساء مثل الأوراق النقدية الورقية والزجاج والفولاذ المقاوم للصدأ.

ومع ارتفاع درجة الحرارة إلى 30 و40 درجة مئوية، أثبتت الدراسة الأسترالية انخفاض فترة نجاة الفيروس إلى أقل من أسبوع على تلك الأسطح، ووجدت أن الفيروس ظل على معظم الأسطح لحوالى ستة إلى سبعة أيام قبل أن يبدأ فى فقدان فعاليته، وبالمقارنة، وجدت تجارب مماثلة لفيروس الإنفلونزا أنه يعيش على الأسطح لمدة 17 يومًا.

وبحسب الدراسة، فأنه لم يحدد بعد دور الأسطح الملوثة فى انتشار الفيروس بشكل كامل، ولكنه أشير إليها باعتبارها طريقة انتقال محتملة ما يؤكد أيضًا ضرورة التركيز الشديد على غسل اليدين من جانب منظمة الصحة العالمية وخطط المكافحة الوطنية.