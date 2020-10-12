وصول أول سفينة شحن إماراتية إلى إسرائيل

وصلت منذ قليل، أول سفينة إماراتية، محملة بالبضائع، إلى ميناء حيفا في إسرائيل، قادمة من ميناء جبل علي.

ونشر حساب إسرائيل بالعربية، الرسمي عبر موقع "تويتر"، تغريدة قال فيها: "لحظة تاريخية في ميناء حيفا: أول سفينة شحن قادمة من الإمارات دخلت صباح اليوم الى إسرائيل".

وأضاف: "بذلك افتتاح أول خط تجاري بحري بين الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن الشحنة التي تم تفريغها تحتوي على حديد ومعدات إطفاء ومعدات تنظيف ومعدات إلكترونية.

ووقعت الإمارات وإسرائيل منتصف الشهر الماضي على اتفاقية سلام برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأبرمت المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، المنشأة الرائدة في محفظة موانئ دبي العالمية، قبل أسابيع، والمركز الرائد للأعمال والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات العربية المتحدة، واتحاد غرف التجارة الإسرائيلية اتفاقية استراتيجية ضمن جهودهما لدعم قطاع الأعمال وتشجيع التعاون الاقتصادي.