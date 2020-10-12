وزارة الدفاع الأرمينية: أذربيجان تخرق وقف إطلاق النار

قالت وزارة الدفاع الأرمينية، اليوم الإثنين، إن القوات الأذرية خرقت هدنة وقف إطلاق النار فى إقليم ناجورنى قره باغ، والذى كان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ يوم السبت.





وكانت الأنباء أفادت بتجدد تبادل القصف بين أرمينيا وأذربيجان، بعد ساعات فقط من بدء سريان وقف إطلاق النار، حيث ضربت الانفجارات ستيباناكيرت، عاصمة الإقليم المتنازع عليه مساء السبت، بحسب شهود عيان ووسائل إعلام أرمينية. وسبق أن تبادل الجانبان الاتهامات بخرق الهدنة المؤقتة التى رعتها موسكو بعد أسبوعين من القتال.

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