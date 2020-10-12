250 ألف معتمر.. تفاصيل المرحلة الثانية من العودة التدريجية لـ العمرة

تبدأ المرحلة الثانية من العودة التدريجية للعمرة يوم الأحد القادم الموافق الأول من ربيع الأول، والعودة التدريجية للعمرة مخصصة بأسبوعين للمواطنين والمقيمين مع السماح بفتح تصريح الصلاه بالحرم المكي وزيارة الروضة الشريفة بالمسجد النبوي الشريف وذلك عبر تطبيق "اعتمرنا".
ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية، عن عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة عضو لجنة الفنادق بمكة المكرمة عضو الجمعية السعودية للسفر والسياحة، هاني علي العميري، قوله إنه من المتوقع توافد أكثر من 250 ألف معتمر وأكثر من 600 ألف مصل في المرحلة الثانية من العودة التدريجية.
وقال العميري إنه حتى الآن لم تتضح الرؤية كاملة في ما يتعلق بقدوم المعتمرين من خارج المملكة المقرر في الخامس عشر من شهر ربيع الأول القادم حسب الجدول الزمني الذي أعلنته وزارة الحج والعمرة.
وأضاف العميري: "ينتظر الجميع تحديد الدول المسموح القدوم منها"، مشيرا إلى أنه تم تحديد آلية عمل وسائل النقل والمواصلات بنسبة لا تتجاوز 40% من أعداد المقاعد بالحافلات، وكذلك تحديد آلية إسكان المعتمرين بحيث لا يتجاوز شخصين بالغرفة الواحدة مع أخذ الاحتياطات والبرتوكولات الوقائية والصحية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.
وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الصحة السعودية تحذيرا لبعض الفئات بتأجيل العمرة في الوقت الراهن ومن هؤلاء مرضى القلب والضغط والسكري لتفادي تدهور حالتهم الصحية.
وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قد كشفت عن خطتها لضمان سلامة المعتمرين حيث سيتم تطهير سجاد المسجد الحرام عن طريق غسل المسجد الحرام يوميًا "10" مرات، وذلك بعد خروج المعتمرين بعد أن يفرغوا من أداء مناسك العمرة.
ويشارك في عملية الغسيل 4 آلاف عامل وعاملة، حيث يستخدم "60000" لتر من المنظفات والمطهرات يوميًا، وهي ذات جودة عالية وصديقة للبيئة، وأيضًا يتم تطهير المسجد الحرام بـ"1200" لتر من أجود أنواع المعطرات، وذلك بشكل يومي، بمشاركة "100" معدة غسيل حديثة ذات تقنية عالية تعمل على مدار الساعة.
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