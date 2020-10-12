حرضوا على الفوضى.. تفاصيل تسليم الكويت لعناصر خلية الإخوان الإرهابية إلى مصر

كشفت قناة "العربية"، اليوم الاثنين، أن عناصر الخلية الإخوانية التي سلمتها الكويت لمصر، حرضوا على الفوضى في مصر، وشكلوا لجانًا إلكترونية بهدف الهجوم على الحكومة والقيادة السياسية.

وقالت صحيفة "القبس" الكويتية، إن جهاز أمن الدولة في الكويت سلم 3 مقيمين مصريين إلى الإنتربول المصري، بعد التنسيق بين السلطات الأمنية في البلدين في إطار الاتفاقيات المشتركة لتبادل المطلوبين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها: "إن المصريين الثلاثة أطلقوا مؤخرًا حملة مكثفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتحريض على الفوضى والخروج على النظام وحكومة بلادهم".

وأوضحت المصادر أنه بعد اكتمال المعلومات بشأن المتهمين، تم تشكيل فرقة من مباحث أمن الدولة حيث تم إلقاء القبض عليهم بمحافظة الفروانية، وتسليمهم إلى إنتربول بلادهم بعد اكتمال التحقيقات".

ولفتت المصادر إلى وجود تنسيق مكثف بين السلطات الأمنية الكويتية ونظيرتها المصرية في إطار الاتفاقيات المشتركة لتبادل المجرمين.

وكانت الكويت أعلنت في يوليو من العام الماضي، ضبط خلية إخوانية يحمل أعضاؤها الجنسية المصرية، وهم عبد الرحمن محمد عبد الرحمن، وأبوبكر عاطف السيد، وعبد الرحمن إبراهيم عبد المنعم، ومؤمن أبو الوفا متولي، وحسام محمد إبراهيم، ووليد سليمان محمد، وناجح عوض بهلول، وفالح حسن محمد.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين يشكلون خلية ضمن خلايا أخرى في الكويت، ترتبط بجماعة الإخوان الإرهابية في مصر، ويمارسون أنشطة اقتصادية، لتمول لاحقا عبر عائداتها عمليات إرهابية في مصر.

واعترف المتهمون خلال التحقيقات بتنفيذ عمليات إرهابية في عدة أماكن، استهدفت تقويض الأمن.

إلى ذلك، تبين أنهم يعملون بسوق النقد الأجنبي، ويوجهون المصريين العاملين بالخارج، لا سيما في الكويت لوقف تحويلاتهم بالدولار، وتحويل ما يكفي حاجة أسرهم بالجنيه المصري، تنفيذًا لتكليفات الجماعة الارهابية.