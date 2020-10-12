على مشارف موجة ثانية.. ألمانيا تشدد الإجراءات لاحتواء كورونا

قررت السلطات الألمانية، اليوم الاثنين، تشديد الإجراءات الوقائية بعد تزايد أعداد الاصابات بفيروس كورونا، حيث فرضت في بعض المدن وضع الكمامة في جميع الأماكن العامة وحتى في الطرقات والشوارع.

وألزمت الحكومة الألمانية بعض المدن أصحاب المطاعم والمقاهي والحانات بالإغلاق عند الساعة العاشرة مساء، وتم تقليل عدد التجمعات المسموح ليصل إلى 20 شخصا فقط كحد أعلى.

وفي بعض المدن الألمانية وبينها برلين، تم إعادة فرض حظر التجول، اعتبارا من يوم السبت، وسط ارتفاع مقلق لحصيلة حالات كورونا.

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم، الاثنين، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 325331 بعد تسجيل 2467 حالة جديدة، وذلك بعدما تخطى حاجز الأربعة آلاف منذ الخميس في أعلى مؤشر منذ أبريل، وبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 325331، منها 9621 حالة وفاة.

في وقت سابق، أكد هيلجا براون مساعد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الاستمرار في فرض قيود السفر غير الضروري، وتحديد عدد الأفراد المسموح لهم بالتجمع.

وأشار مساعد المستشارة الألمانية، امس الأحد، إلى أن المطلوب "التحلي بصرامة أكبر في الأماكن التي تنتشر بها العدوى في الوقت الذي تواجه فيه البلاد موجة متزايدة من الإصابات بفيروس كورونا"، وشدد على أن أبرز أسباب الانتشار "الحفلات والسفر".

وحذر من أن "البلاد في مستهل موجة ثانية للفيروس، ولا يمكن تحديد إمكانية تفاديها أو إبطاء وتيرتها إلا عبر تصميم السياسيين والسكان لمواجهتها".