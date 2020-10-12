خلال 24 ساعة.. إسرائيل تسجل 1609 إصابات جديدة بـ كورونا

وقالت الوزارة -فى بيانها الذى أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكترونى- إن حصيلة الوفيات بلغت 1983 حالة بعد تسجيل 42 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما هناك 224 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعى.

وبحسب الوزارة، تم تسجيل شفاء ما يزيد عن الـ229 ألف حالة.