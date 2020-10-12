الشرطة الهندية مطالبة بتخفيض ”الكروش”

طالب الجهاز القضائي في الهند أجهزة الشرطة في عدة أقاليم بمراقبة وزن أعوانها وإخضاع مفرطي البدانة لاختبارات لياقة خلال 3 أشهر لتحسين لياقتهم البدنية وإلا ستتخذ ضدهم تدابير عقابية.

الطلب الرسمي الذي تقدم به القاضي أرفيند سينغ سانغوان لشرطة إقليم البنجاب جاء بعد تأكد الجهاز القضائي من أن الفشل المتكرر للشرطة في ملاحقة المجرمين من تجار المخدرات ومهربين مرتبط بالوزن المفرط المتفشي في أجهزة الشرطة الهندية.

وقال القاضي في رسالته إلى مسؤولي شرطة البنجاب إن المجرمين، بمن فيهم الكبار في السن، أبدوا قدرات على الجري والقفز والتسلق عند الفرار أعلى من قدرات الكثير من أعوان الشرطة حسب الصحيفة البريطانية "ذي تايمز".

وقال بهاسكار راو المسؤول في الشرطة الهندية في شهر يوليو الماضي إن معدل الوفيات يرتفع في أوساط أعوان جهازه بسبب البدانة المرتبطة بنمط الغذاء وقلة التمارين البدنية وأسلوب العيش بشكل عام وهو أمر "غير مقبول"، على حد تعبيره، مما أدى إلى وفاة "أكثر من 100 عون شرطة (...) خلال فقط 18 شهرا" تتراوح أعمارهم "بين 40 عاما و50 عاما" حسب ما نقلته عنه صحيفة "ذي إندبندت" البريطانية.

في منطقة أوتار براداش، قالت صحيفة "زي نيوز" الهندية إن الحكومة المحلية تتجه نحو اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة البدانة في صفوف الشرطة، وقد بدأت بإعداد قائمة بأعوان هذا الجهاز الذين يفوق وزنهم 80 كلغ.

في شهر يوليو الماضي، تلقت شرطة أوريسا تلويحا بعقوبات في حق المفرطين في البدانة الذين لا يعملون على تخفيض وزنهم. وفي كارناتاكا، تم تهديد مفرطي البدانة قبل 3 أعوام بالطرد من العمل من أجل دفعهم إلى تحسين لياقتهم البدنية والتكيف مع ضرورات عملهم الميداني في ملاحقة المجرمين بنجاعة.