تعرف على الفائزين بجائزة نوبل للاقتصاد لعام 2020

حصل الأمريكيان بول ميلغروم وروبرت ويلسون على جائزة نوبل للاقتصاد لعام 2020.
وشهد العام الماضي تكريم ثلاثة من الاقتصاديين المقيمين في الولايات المتحدة - أبهيجيت بانيرجي وإستر دوفلو ومايكل كريمر- لعملهم في التخفيف من حدة الفقر في العالم.
وتبلغ قيمة جائزة الاقتصاد 10 ملايين كرونة (1.1 مليون دولار) هذا العام، وهي نفس قيمة جوائز نوبل الأخرى الممنوحة للطب والفيزياء والكيمياء والأدب والسلام، والتي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي.
يشار إلى أن جائزة الاقتصاد، والتي لم تكن واحدة من الجوائز الأصلية المذكورة في وصية نوبل، تسمى رسميا جائزة بنك السويد المركزي في العلوم الاقتصادية في ذكرى ألفريد نوبل، وأسسها ومولها البنك المركزي السويدي ومنحت لأول مرة في عام 1969.
وقال المنظمون إن احتفالات توزيع الجوائز هذا العام - التي تقام تقليديا في 10 ديسمبر، ذكرى وفاة نوبل - تم تقليصها بسبب جائحة فيروس كورونا.
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