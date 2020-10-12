روسيا : لا يوجد التزام كامل بالهدنة في إقليم قره باغ

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الأثنين، إنه لا يوجد التزام كامل بالهدنة في إقليم قره باغ، بؤرة الصراع بين أذربيجان وأرمينيا.

وأضاف لافروف في تصريحات صحفية: "نأمل في تثبيت وقف القتال عبر اتصالاتنا مع طرفي النزاع".

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الأرمينية، إن القوات الأذرية خرقت هدنة وقف إطلاق النار في إقليم ناغورني قره باغ، والذي كان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ يوم السبت.

وكانت الأنباء أفادت بتجدد تبادل القصف بين أرمينيا وأذربيجان، بعد ساعات فقط من بدء سريان وقف إطلاق النار.

وضربت الانفجارات ستيباناكيرت، عاصمة الإقليم المتنازع عليه مساء السبت، بحسب شهود عيان ووسائل إعلام أرمينية.

وسبق أن تبادل الجانبان الاتهامات بخرق الهدنة المؤقتة التي رعتها موسكو بعد أسبوعين من القتال.

وقال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، "نراقب بقلق بالغالتقارير حول استمرار الأنشطة العسكرية، بما في ذلك ضد أهداف مدنية، فضلا عن الخسائر في صفوف المدنيين في خرق للاتفاق"، وفقا لبيان صدر يوم الأحد.

ولقي أكثر من 300 شخص مصرعهم ونزح الآلاف منذ اندلاع أعمال العنف الأخيرة في الصراع طويل الأمد الذي تجدد في 27 سبتمبر.