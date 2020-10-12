دوت الخليج -

قوات الاحتلال تعتقل 6 فلسطينيين

احعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ستة فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. قوات الاحتلال تعتقل 6 فلسطينييناحعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ستة فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات حزما في القدس المحتلة وبيت أمر في الخليل وقصرة وتل في نابلس واعتقلت ستة فلسطينيين. وتواصل قوات الاحتلال ممارساتها العدوانية بحق الفلسطينيين من خلال التضييق عليهم ومداهمة مدنهم وقراهم وشن حملات اعتقال يومية بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.



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