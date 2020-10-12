أميركيان يحصدان جائزة نوبل للاقتصاد

فاز الأميركيان بول ميلغروم وروبرت ويلسون، يوم الاثنين، بجائزة نوبل للاقتصاد عن عملهما الحديث في تطوير المزادات العلنية التجارية، وفق ما قالت اللجنة المانحة لهذه الجوائز.
فاز الأميركيان بول ميلغروم وروبرت ويلسون، يوم الاثنين، بجائزة نوبل للاقتصاد عن عملهما الحديث في تطوير المزادات العلنية التجارية، وفق ما قالت اللجنة المانحة لهذه الجوائز.
وأوضحت لجنة الحكام أن الثنائي تم تكريمه "للتحسينات التي أجروها لنظرية المزاد وابتكارهما أشكالا جديدة للمزادات".
يذكر أن جائزة نوبل للاقتصاد السابقة كانت من نصيب الأميركي أبهجيت بانيرجي المولود في الهند والفرنسية الأميركية إستر دوفلو والأميركي مايكل كريمر، عن أعمالهم حول الفقر.
بجائزة الاقتصاد يختتم موسم جوائز نوبل الذي شهد منح جائزة الآداب للشاعرة الأميركية لويز غلوك على "صوتها الشاعري المميز الذي يضفي بجماله المجرد طابعا عالميا على الوجود الفردي"، على حد قول الأكاديمية السويدية.
وجائزة نويل للاقتصاد، التي تبلغ قيمتها عشرة ملايين كوروناسويدية (1.14 مليون دولار)، ليست واحدة من الجوائز الخمس الأساسية التي أنشأها رجل الصناعة ومخترع الديناميت ألفريد نوبل عام 1895، لكن أنشأها البنك المركزي السويسري ومنحت لأول مرة عام 1969.
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