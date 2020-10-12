رسائل كلينتون تكشف مخطط محاولة اغتيال السفير السعودى بأمريكا

أعاد قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، برفع السرية عن قضية تسريبات هيلارى كلينتون، ملف البريد الإلكترونى الذى كانت تستخدمه وزيرة خارجية الولايات المتحدة السابقة، للأضواء، خصوصا بعدما طالب وزير الخارجية مايك بومبيو بنشر تلك الرسائل فى استجابة سريعة لمطالب الحزب الجمهورى.





وفضحت إيميلات كلينتون مخططات ‏الإدارة الأمريكية فى ذلك الوقت والتى كان أبرزها، محاولة اغتيال السفير السعودى السابق بأمريكا، عادل الجبير، والذى يشغل حاليا منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية.

ووفقا لشبكة "سى إن إن" الأمريكية، كشفت الإيميلات رسالة موجهة لكلينتون بتاريخ 13 فبراير 2016، عن مصادر قريبة من مسؤولين كبار فى حكومات السعودية وتركيا إضافة الى استخبارات غربية.

وتضمنت الرسالة حديث شخص يدعى هيكان (لا يعرف منصبه ومهمته الرسمية حينها) حول "مخطط محاولة اغتيال سفير المملكة العربية السعودية بأمريكا، عادل الجبير، مذكرا بأنه وفى أوائل العام 2011 كان الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ومستشاريه المقربون قد رفعوا احتمالية استبدال الولايات المتحدة الأمريكية بتركيا كضامن أمنى، بالتحديد فيما يتعلق بإيران، بحسب ما ورد فى الرسالة الرسمية حينها.

ووفقا لهيكان وبرأى محللين فى TNIO فإن أشخاصا نافذين فى الحكومة الإيرانية يؤمنون بأن الوقت قد حان لوضع إيران كقوة مهيمنة فى الشرق الأوسط، وكذلك قادة الحرس الثورى الإيرانى وحلفائهم السياسيين فى الحكومة الإيرانية على قناعة بأن المملكة العربية السعودية أصيبت بالضعف بسبب التحركات المؤيدة للديمقراطية المنتشرة فى الشرق الأوسط، بحسب ما جاء فى الرسالة حينها.

وبحسب هذه المصادر، فإنه لا يعلم بالضبط أى مستوى فى الحكومة الإيرانية وافق على محاولة اغتيال الجبير، ومع ذلك يؤمن هيكان، أن تفاصيل العملية كانت بالتأكيد معروفة لدى قائد الحرس الثورى الإيرانى، محمد على جعفرى، وقائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليمانى إلى جانب عدد من كبار موظفى وزارة الاستخبارات والأمن الوطنى، على حد قولهم.