لبنان يعلن تشكيل وفد للتفاوض مع إسرائيل بشأن ترسيم الحدود

أعلن لبنان اليوم الاثنين،​ عن تشكيل الوفد ال​لبنان​ي الذي سيشارك في التفاوض التقني ل​ترسيم الحدود​ الجنوبية مع إسرائيل.

وأعلن مكتب الإعلام في ​رئاسة الجمهورية​ أن الوفد يتألف من العميد الركن الطيار بسام ياسين رئيسا، العقيد الركن البحري مازن بصبوص، عضو هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان ​وسام شباط​، والخبير نجيب مسيحي.

وكان رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، أعلن مطلع أكتوبر الجاري أنه تم التوصل إلى اتفاق إطار يرسم الطريق للمفاوض اللبناني لترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل.

وأكد بري أن المفاوضات ستجري برعاية الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الجيش اللبناني سيقود المفاوضات.

وقال بري إن الاجتماعات ستعقد في قاعدة للأمم المتحدة قرب الحدود بجنوب لبنان، وسيشارك في الاجتماعات ممثلو الولايات المتحدة ومنسق الأمم المتحدة الخاص بلبنان.