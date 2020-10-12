فرنسا: إدراج "مونبلييه" و"تولوز" في قائمة المدن الخاضعة لحالة تأهب قصوى بسبب كورونا

قررت السلطات الفرنسية إدراج مدينتي "مونبلييه" و"تولوز" اعتبارا من غد /الثلاثاء/ في قائمة المدن الخاضعة لحالة تأهب قصوى بسبب جائحة كوفيد - 19، كخطوة لنشر حالة التأهب في جميع أنحاء فرنسا.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الاخبارية اليوم /الاثنين/ أن وتيرة الإصابات الجديدة سجلت أرقاما مرتفعة للغاية، حيث تعدت أكثر من 16 ألف إصابة في 24 ساعة الأخيرة، إضافة إلى نحو 27 ألف إصابة إضافية يوم السبت الماضي، موضحة أن عدد المصابين الذين يتم إدخالهم أقسام الإنعاش وصل إلى 1483 مريضا أمس /الأحد/، والذي يعد رقما قياسيا منذ مايو الماضي.

وأضافت الشبكة أن حالة التأهب القصوى تفرض في المناطق التي تتخطى 250 إصابة جديدة لكل 100 ألف نسمة على مدى سبعة أيام، والمدن التي تتخطى 100 إصابة لدى السكان الذين تفوق أعمارهم 65 سنة، والتي تبلغ نسبة إشغال مصابي كوفيد-19 فيها 30% من إجمالي أسرة أقسام الإنعاش في مستشفياتها، مشيرة إلى أن حالة التأهب القصوى تفرض إغلاق الحانات وقاعات الرياضة وتشديد القيود في المطاعم وخفض نسب الحضور في الجامعات وفرض حد أقصى للرواد في المراكز التجارية.

يذكر أن فرنسا سجلت في بدء الجائحة 32 ألفا و684 وفاة بفيروس "كوفيد-19".