خلال 24 ساعة .. إيران تسجل حصيلة قياسية لإصابات ووفيات كورونا

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأثنين، تسجيل ارتفاعا قياسيا في الوفيات والإصابات عند 272 وفاة و 4206 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية.

والأحد، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري تسجيل 251 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، في حصيلة قياسية جديدة، علما أن الحصيلة السابقة التي تمّ الإعلان عنها الأربعاء كانت 239 وفاة.

وأكدت السلطات الإيرانية السبت أنها ستفرض غرامات مالية على من يخالفون الإجراءات الوقائية والاحترازية في طهران، في ظل تزايد حالات كوفيد-19.

وبات لزاما على سكان العاصمة وضع الكمامات في كل الأماكن العامة، بعدما كان ذلك يقتصر على المغلقة منها.

ومددت سلطات العاصمة قرار الإغلاق الجزئي الذي فرضته على العديد من الأماكن العامة اعتبارا من الثالث من أكتوبر.

وبعدما كان الإغلاق مقررا لأسبوع، صار الإجراء يمتد الى الأربعاء 14 من الشهر الحالي على الأقل.