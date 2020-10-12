مجلس الشيوخ الأمريكي يبدأ جلسات الاستماع بشأن مرشحة ترامب للمحكمة العليا

يبدأ مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الاثنين، جلسات استماع بشأن مرشحة الرئيس دونالد ترامب لعضوية المحكمة العليا، القاضية آمي كوني باريت، الأمر الذي من المتوقع أن يثير معركة حزبية حامية قبل ثلاثة أسابيع من يوم الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر القادم.

وعلى الرغم من أن أية عملية ترشيح تحتاج لمصادقة مجلس الشيوخ يمكن أن تستغرق عادة أكثر من شهرين، إلا أن الجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ الأمريكي يسارعون إلى وضع آمي كوني باريت البالغة من العمر 48 عامًا في المحكمة العليا قبل انتخابات 3 نوفمبر المقبل، لأنه في حال أن المرشح الديمقراطي جو بايدن سيصل إلى البيت الأبيض وحصول الديمقراطيون على مقاعد في مجلس الشيوخ، فسيصبح من الصعب تأكيد تعيين باريت.

وتُعقد جلسات الاستماع في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، التي يقودها السيناتور ليندسي جراهام، الحليف القوي لترامب.

ومن المفترض أن تحل باريت محل روث بادر جينسبيرج، أيقونة الجناح الليبرالي للمحكمة، التي توفيت الشهر الماضي بعد معركة مع السرطان. وإذا ما تم تأكيد ترشيحها، فإن باريت ستضمن أغلبية للمحافظين بستة مقابل ثلاثة أعضاء في المحكمة، التي لا تصوت عادة على أسس أيديولوجية.

وخلال اليوم، ستقدم باريت، إلى جانب الـ22 سيناتورًا الأعضاء باللجنة، بيانات استهلالية. وفي بيانها الافتتاحي، الاثنين، ستقول باريت إن المحاكم "يجب ألا تحاول" اتخاذ سياسة، وترك هذه القرارات للفروع السياسية للحكومة.

ومن المقرر أن تتحدث باريت أيضًا حول أنها لم تدع القانون يحدد هويتها أو يزاحم بقية حياتها، وأن مبدأ مشابها ينطبق على المحاكم، التي "ليست مصممة لحل كل مشكلة أو تصحيح كل خطأ في حياتنا العامة".

وفي وقت سابق، طالب المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن مجلس الشيوخ الأمريكي بعدم التصديق على تعيين القاضية التي رشحها الرئيس دونالد ترامب لعضوية المحكمة العليا سوى بعد إجراء الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.

وستكون باريت ثالث قاضٍ في المحكمة العليا لترامب بعد نيل جورسوش في عام 2017 وبريت كافانو في عام 2018.