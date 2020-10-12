أخبار اليمن : تفاصيل جرائم العدوان ومرتزقته خلال 24 ساعة

تفاصيل جرائم العدوان ومرتزقته خلال 24 ساعةاستمرت خروقات قوى العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، واستشهد طفل وأصيب 3 مواطنين بنيران المرتزقة وحرس الحدود السعودي في تعز وصعدة، فيما شن الطيران 20 غارة على أربع محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 116 خرقاً من بينها غارة لطائرة تجسسية على التحيتا، وتحليق 16 طائرة حربية وتجسسية في أجواء الفازة وحيس والتحيتا.

وتضمنت الخروقات 17 خرقاً بقصف مدفعي و 82 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وذكر المصدر أن مواطناً استشهد بنيران حرس الحدود السعودي في مديرية شدا بمحافظة صعدة، في حين شن الطيران ثلاث غارات على منطقة بني معاذ بمديرية سحار، وغارة على الملاحيط بمديرية الظاهر.

وأكد المصدر استشهاد طفل وإصابة رجل وابنه بجروح نتيجة قصف مدفعي لمرتزقة العدوان على مدرسة 22 مايو بمديرية صالة في محافظة تعز.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارتين على مديرية حرض بمحافظة حجة، وأربع غارات على مديرية خب والشعف في محافظة الجوف.

وفي محافظة مأرب شن الطيران ست غارات على مديريات رحبة والعبدية وماهلية، وأربع غارات على مديرية مدغل.