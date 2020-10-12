التونسي فرجاني ساسي يرد على رئيس الزمالك بشأن "كورونا"

نفى لاعب الزمالك المصري، التونسي فرجاني ساسي، الاثنين، ما ورد على لسان رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مرتضى منصور، بشأن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وردا على إعلان مرتضى منصور إصابة ساسي بكوفيد-19، وغيابه عن مواجهة الزمالك والرجاء المغربي يوم الأحد، في ذهاب نصف نهائي أبطال أفريقيا، كتب النجم التونسي تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر" : "توضيح: احتراما للبروتوكول الصحي المعمول به في بلدي، قررت بمفردي أن أضع نفسي في الحجر الصحي الاختياري لمدة 5 أيام بعد أن كنت على اتصال مباشر بحالة مصابة بكوفيد. كل ما يدور حول حالتي الصحية هو مجرد شائعة".

وغاب ساسي عن لقاء الزمالك ووادي دجلة في مباراة انتهت بلا أهداف، كما أنه لن يشارك أيضا في مواجهة حرس الحدود الاثنين، وسيغيب كذلك عن مباراة منتخب بلاده ضد نيجيريا الثلاثاء.