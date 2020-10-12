نفى لاعب الزمالك المصري، التونسي فرجاني ساسي، الاثنين، ما ورد على لسان رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مرتضى منصور، بشأن إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وردا على إعلان مرتضى منصور إصابة ساسي بكوفيد-19، وغيابه عن مواجهة الزمالك والرجاء المغربي يوم الأحد، في ذهاب نصف نهائي أبطال أفريقيا، كتب النجم التونسي تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر" : "توضيح: احتراما للبروتوكول الصحي المعمول به في بلدي، قررت بمفردي أن أضع نفسي في الحجر الصحي الاختياري لمدة 5 أيام بعد أن كنت على اتصال مباشر بحالة مصابة بكوفيد. كل ما يدور حول حالتي الصحية هو مجرد شائعة".
وغاب ساسي عن لقاء الزمالك ووادي دجلة في مباراة انتهت بلا أهداف، كما أنه لن يشارك أيضا في مواجهة حرس الحدود الاثنين، وسيغيب كذلك عن مباراة منتخب بلاده ضد نيجيريا الثلاثاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التونسي فرجاني ساسي يرد على رئيس الزمالك بشأن "كورونا" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.