تسريبات كلينتون تفضح دعمها للإرهابيين فى ليبيا وسوريا

إحدى الرسائل الخاصة التى تم تسريبها ضمن إيميلات هيلارى كلينتون، سلطت الضوء على خطة الخارجية الأمريكية لدور واشنطن فى ليبيا ما بعد القذافى. إذ قالت الرسالة الموجهة من جاكوب سوليفان، مسئول الخارجية الأمريكية إلى كلينتون، والتى شملت أفكارا عن الدور الأمريكى، إنه يجب البدء بتدفق المساعدات الإنسانية إلى شرق ليبيا، مع التخطيط بالقيام بذلك فى غرب ليبيا أيضا.

وفيما يتعلق بالمساعدات العسكرية، قالت الرسالة إن جهات الاتصال بليبيا تؤكد على استمرار أى مساعدة عسكرية خارجية صريحة، وأن رسالتهم كانت ضرورة قيامهم بهذا الشئ بأنفسهم. لكن سوليفان قال إنه فى طرابلس وحولها هناك تقديم مساعدة عسكرية سرية للمعارضة بما فى ذلك شحنات الأسلحة، لكن يجب أن يتم القتال من جانب الليبيين أنفسهم.

كما كشفت وثائق كلينتون، بحسب ما قال مؤسس وكيليكس جوليان أسانج، الذى نشر هذه الرسائل قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، عن مساهمة كلينتون الرئيسية فى تسليح الإرهابيين فى سوريا.

وقال إنه مثلما فعلت فى ليبيا، روجت كلينتون لاستراتيجية لتسليح المعارضة "الإسلامية"، لكن جماعات المعارضة السورية التى حصلت فى النهاية على الأسلحة كان من بينها الإخوان والقاعدة وداعش، وفقا لتقرير لموقع ناشيول ريفيو فى عام 2016.

وقال أسانج فى هذا الوقت، إن الحرب فى ليبيا كانت حرب هيلارى كلينتون، وأن الرئيس السابق باراك أوباما منذ البداية كان يعارض التدخل العسكرى فى ليبيا.

وأكد أسانج، أن هيلارى كانت تنظر إلى الإطاحة بالرئيس الليبى الراحل معمر القذافى، وتدمير مؤسسات الدولة فى ليبيا كورقة يمكن استخدامها للدخول فى سباق الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن الوثيقة الداخلية التى أُعدت لـ"كلينتون" أواخر 2011 وتسمى بـ"ليبيا. التسلسل للأحداث" (Libya Tick Tock)، تمثل توصيفا زمنيا لعملية تدمير ليبيا والتى كانت هيلارى كلينتون عنصرا أساسيا فيها".