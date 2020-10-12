روسيا وبلغاريا تتبادلان طرد الدبلوماسيين

وقالت الوزارة - فى بيان نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية- "فى 12 أكتوبر: "دُعى السفير البلغارى أتاناس كريستين إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث تسلم مذكرة الوزارة بشأن إعلان اثنين من موظفى السفارة البلغارية شخصين غير مرغوب فيهما".
وشددت الوزارة على أن هذا الإجراء رد مماثل على قرار السلطات البلغارية غير المبرر بطرد نائبى رئيس البعثة التجارية الروسية فى صوفيا فى شهر سبتمبر من هذا العام.
وكانت التقارير أفادت، فى وقت سابق اليوم، بأن السفير البلغارى لدى روسيا قد استدعى إلى مقر الوزارة فى موسكو، فيما كانت بلغاريا أعلنت فى أواخر سبتمبر الماضى أنها قررت طرد دبلوماسيين روسيين، بدعوى أنهما قد يكونان متورطين فى أنشطة تجسس فى الدولة الواقعة بمنطقة البلقان.
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