بعد إرسال سفينة جديدة لشرق المتوسط.. بيان شديد اللهجة من ألمانيا لتركيا

قالت الحكومة الألمانية، اليوم الأثنين، إن إرسال تركيا سفينة التنقيب "أوروتش رئيس" إلى شرق المتوسط، خطوة خطيرة وغير حكيمة.

وأضافت: "ليس من الحكمة أن تعاود تركيا استكشاف المنطقة المتنازع عليها".

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية اليونانية، أن إرسال التركية للسفينة، يعتبر تهديدًا مباشرًا للسلام.

وأصدرت الحكومة اليونانية، منذ قليل، إخطارًا ملاحيًا جديدا لتحذير السفن التركية من دخول مياهها الإقليمية.

ومساء الأحد، أصدرت البحرية التركية إخطارا قالت فيه إن السفينة التركية "أوروتش" رئيس ستجري مسحا زلزاليا في شرق البحر المتوسط خلال العشرة أيام المقبلة للتنقيب عن النفط في مياه تتنازع عليها السيطرة مع اليونان، في خطوة من المرجح أن تجدد التوترات مع اليونان.

وقال الإخطار البحري إن سفينتين أخريين وهما أتامان وجنكيز خان إلى جانب أوروتش رئيس ستواصل العمل في منطقة تشمل جنوب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية حتى 22 أكتوبر.

وبعث قادة الاتحاد الأوروبي، خلال قمة في وقت سابق في بروكسل، رسالة حازمة إلى تركيا مصحوبة بتهديد بفرض عقوبات إذا لم توقف عمليات التنقيب التي تعتبر غير قانونية في مياه قبرص الإقليمية.

وفي العاشر من أغسطس، أرسلت تركيا سفينة رصد زلزالي ترافقها سفن حربية إلى المياه بين اليونان وقبرص. وتصاعد التوتر في أواخر أغسطس، عندما أجرى البلدان مناورات عسكرية متوازية. لكن عودة السفينة إلى الساحل التركي أحيت آمال التهدئة.