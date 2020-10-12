"الصحة السعودية" تدعو عدة فئات من المرضى لتأجيل العمرة والزيارة

دعت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية لتأجيل العمرة وزيارة الحرم لبعض الفئات من المرضى.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم /الاثنين/ - أن هذه الفئات تضم من يعانون من مرض السكري غير المنضبط، وارتفاع ضغط الدم، وقصور عضلة القلب، ونقص المناعة، وأمراض الصدر المزمنة، والسمنة المفرطة، وتليف الكبد، وأمراض الشرايين التاجية، إضافة للحوامل.
يذكر أن المملكة العربية السعودية كانت قد علقت أعمال العمرة بسبب جائحة "كورونا" وعادت بدءا من 4 أكتوبر الجاري تدريجيا.
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