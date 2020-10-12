روسيا تطرد دبلوماسيين بلغاريين اثنين ردًا على خطوة مماثلة من صوفيا

أعلنت موسكو،عن قيامها بطرد موظفين اثنين من السفارة البلغارية، شخصيتان غير مرغوب بهما في البلاد، وذلك ردا على طرد اثنين من موظفي البعثة التجارية الروسية في صوفيا.

وكانت بلغاريا أعلنت في وقت سابق طرد اثنين من الدبلوماسيين الروس من البلاد، للاشتباه في قيامهما بالتجسس.

بدورها، أفادت السفارة الروسية في صوفيا، بأن بلغاريا قد طردت من البلاد اثنين من موظفي البعثة التجارية الروسية.

وشددت السفارة، على أن الجانب البلغاري، لم يقدم أي دليل يؤكد قيامهما بنشاطات، تتعارض مع وضعهما هناك.

وعبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، عن أسفها جراء طرد اثنين من الدبلوماسيين الروس من بلغاريا، واصفة الاتهامات ضدهما، بـ"المختلقة"، مؤكدة أن روسيا ستتخذ إجراءات ضد ذلك.