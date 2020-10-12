أعطى نتائج إيجابية على القردة .. إيران تعلن عن تجريب لقاح ضد كورونا

كشف وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، اليوم الاثنين، عن لقاح ضد فيروس كورونا يجرى اختباره على القردة، مؤكدا أنه أعطى نتائج إيجابية.

وحسب وكالة الطلبة الإيرانية "إسنا"، قال نمكي، في كلمة له، "تابعنا العمل في مراحل مختلفة وأجریت تجارب علی النماذج الحیوانیة حتی القرود وحصلنا علی نتائج جیدة جدا"، مشيرا غلى أنه "في غضون أسبوعین إلی ثلاثة أسابیع مقبلة، سنبدأ باختبار اللقاح علی البشر".

وأضاف وزير الصحة الإيراني أنه: "جمیع أعمالنا في هذا المجال تتوافق مع المعاییر الدولیة والبروتوکولات الخاصة بمنظمة الصحة العالمیة ومنظمة الغذاء والدواء. وسیقدم تقریر بشأن هذه الإجراءات إلی منظمة الصحة العالمیة اعتبارا من الیوم".

وفی إشارة إلی الغموض في مجال لقاح "کورونا"، قال وزير الصحة الإيراني: "نحن نتخذ خطوات فعالة للوصول إلی اللقاح، ولكن لا تزال هناك غموض حول مدة صلاحیة اللقاح وفعالیته، وما إلی ذلك، حیث یتم العمل علیه"

وقبل قليل، أعلنت السلطات الإيرانية، تسجيل ارتفاعا قياسيا في الوفيات والإصابات عند 272 وفاة و 4206 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية.

والأحد، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري تسجيل 251 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، في حصيلة قياسية جديدة.

وأكدت السلطات الإيرانية السبت أنها ستفرض غرامات مالية على من يخالفون الإجراءات الوقائية والاحترازية في طهران، في ظل تزايد حالات كوفيد-19.

ومددت سلطات العاصمة قرار الإغلاق الجزئي الذي فرضته على العديد من الأماكن العامة اعتبارا من الثالث من أكتوبر.

وبعدما كان الإغلاق مقررا لأسبوع، صار الإجراء يمتد الى الأربعاء 14 من الشهر الحالي على الأقل.