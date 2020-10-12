ترامب: توافر لقاح وعلاج كورونا قريبا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن لقاح وعلاج فيروس كورونا المستجد قادمان بسرعة.

وأضاف ترامب في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": " أخبار كاذبة تسعى للنيل من أداء الولايات المتحدة في مكافحة كورونا".

وأمس الأحد، أكد الرئيس الأمريكي أنه لم يعد مصابا بفيروس كورونا وأن لديه مناعة ضد الوباء.

كان ترامب قد أعلن إصابته وزوجته بفيروس كورونا المستجد، في 2 أكتوبر الجاري، ونُقل إلى مستشفى وولتر ريد العسكري الذي تلقى فيه العلاج قبل أن يعود مجددا إلى البيت الأبيض.

وقال ترامب، في أول مناسبة يحضرها منذ إصابته: "أشعر بخير.. صحتي ممتازة"، مضيفا أن بلاده "تمتلك أدوية وعلاجات لمكافحة كورونا وقد أنتجنا لقاحات سيتم طرحها قريبا".

ولم يوضح الرئيس هل لا يزال ناقلا للعدوى واكتفى بتوضيح أنه لم يعد يعاني من أعراض الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 210 آلاف أميركي.

وقالت متحدثة باسم البيت الأبيض أول أمس الجمعة، إن ترامب سيجري فحص مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس، ولن يحضر مناسبة عامة إذا تبين أنه لا يزال ناقلا للعدوى.