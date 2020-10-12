ارتفاع جديد في إصابات كورونا اليومية بالإمارات

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الإثنين تسجيل 1064 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام": "تم إجراء 78,483 فحص وتكشف عن 1,064 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتسجل 1,271 حالة شفاء وحالة وفاة واحدة".

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانًا لصحة وسلامة الجميع.

وفي وقت سابق، قال ممثل لشركة (جي42) الإماراتية للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية إن الشركة تقترب من نهاية المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح صيني لكوفيد-19 وتأمل في تصنيعه العام المقبل.

التجربة، التي بدأت في منتصف يوليو، هي شراكة بين مجموعة بيوتيك الوطنية الصينية التابعة لشركة سينوفارم وشركة (جي42) المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومقرها أبو ظبي.

ويستخدم اللقاح فيروسا خاملا، وهي تقنية معروفة سبق استخدامها لمواجهة أمراض مثل الإنفلونزا والحصبة، حيث يتلقى المشاركون في التجربة جرعتين.

وقال آشيش كوشي الرئيس التنفيذي لشركة (جي42) للرعاية الصحية، إنه جرى تجريب اللقاح على أكثر من 31 ألف شخص في الإمارات ومصر والبحرين والأردن.