موقع الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر أكتوبر وطرق الدفع الحديثة

تم الإعلان من قبل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تحصيل فاتورة الكهرباء للشهر الجاي، ويمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر أكتوبر الجاري 2020م، وهذا من قبل الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الكهرباء.

ولذلك يوجد عدة طوف مختلفة بعد احتساب قيمة الكهرباء المستهلكة للدفع، وهذا أمر ضروري بعد أسعار شرائح الكهرباء الجديدة، بالإضافة إلى ذلك أن سوف يتم الإعلان رسميا عن طرق سداد فاتورة الكهرباء المتاحة لجميع المواطنين هذا الشهر، ولذلك أيضا يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر أكتوبر الجاري 2020م من خلال الرابط الرسمي لوزارة الكهرباء.

كيفية احتساب فاتورة الكهرباء الجديدة :

أوضحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للمواطنين المستفيدين والمستحقين موقع إلكتروني خاص الاستعلام عن فواتير الكهرباء المستهلكة للدفع، وهذا أمر ضروري بعد ما تم الإطمئنان من كون قراءة الفاتورة بشكل جيد وصحيح، وفي حالة وجود خطأ في القراءة، فيمكن للمواطنين تقديم شكاوى من خلال هذا الرابط الرسمي http://www.eehc.gov.eg

ومن الجدير بالذكر أن الهدف من ذلك تسهيل الأمور لجميع المواطنين المستفيدين، وسوف يتم تطبيق الأسعار الجديدة للكهرباء، وهذا أمر ضروري بناءاً على عدة معايير تم هيكلة أسعار شرائح الكهرباء الجديدة.

يجب دفع فاتورة الكهرباء المتاحة من خلال الرابط الرسمي لوزارة الكهرباء http://www.eehc.gov.eg ، وطرق دفع فاتورة الكهرباء المتاحة لجميع المواطنين شهر أكتوبر الجاري 2020م، ويمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الجديدة، ويقدم موقع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تحصيل فاتورة الكهرباء للشهر الجاي، ويمكن اختيار الطريقة الصحيحة وبالمناسبة للدفع.

طرق دفع فاتورة الكهرباء شهر أكتوبر الجاري 2020م :

يمكن دفع فاتورة الكهرباء من خلال أي منفذ من منافذ التحصيل الإلكتروني. وكذلك يمكن الدفع من خلال فرع من فروع شركة الكهرباء. يمكن الدفع أيضا عبر محافظ شركات المحمول. يمكن دفع فاتورة الكهرباء من خلال مكاتب البريد المصري. ويمكن من خلال 12 محفظة بنكية تتيح خدمة دفع فواتير الكهرباء. ومن خلال نظام الكارت التي يتم شحنها بعد تطبيق أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للمواطنين.

ومن المستفاد أن يمكن الكثير من منافذ التحصيل الإلكتروني، مثل مصاري، وفوري، وامان، وممكن، وتمام، وسداد، وضمان، ويوجد العديد من الوسائل الحديثة التي يمكن من خلالها سداد فاتورة الكهرباء.