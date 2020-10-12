الاردن ..ارتفاع اجمالي وفيات كورونا الى 191

جي بي سي نيوز:- ارتفع عدد الوفيات التي سجلت اليوم الاحد بفيروس كورونا المستجد الى 10 وفيات جديدةد، بعد الإيجاز الحكومي الذي أعلنت عنه الحكومة السبت .
وبتسجيل الوفيات الجديدة، يرتفع عدد الوفيات في الأردن إلى 191 حالة.
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