الاردن ..ارتفاع اجمالي وفيات كورونا الى 191

جي بي سي نيوز:- ارتفع عدد الوفيات التي سجلت اليوم الاحد بفيروس كورونا المستجد الى 10 وفيات جديدةد، بعد الإيجاز الحكومي الذي أعلنت عنه الحكومة السبت .

وبتسجيل الوفيات الجديدة، يرتفع عدد الوفيات في الأردن إلى 191 حالة.