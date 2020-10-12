عاجل.. إصابة شرطى فى حادث إطلاق نار بـ كرواتيا

وبحسب الوزارة، فرَّ المهاجم بعد إطلاق النار ثلاث مرات من السلاح الآلى ثم انتحر على ما يبدو، مشيرة إلى أنه تم العثور على جثة الرجل على مسافة أقل من كيلومتر واحد.

وقال متحدث باسم الحكومة، إن رئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش لم يكن فى المبنى وقت الهجوم، لافتا إلى أنه لم يتضح الدافع وراء الحادث.