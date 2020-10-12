روسيا تستدعى السفير البلغارى على خلفية طرد اثنين من موظيفها بصوفيا

وكانت بلغاريا أعلنت - فى وقت سابق - طرد اثنين من الدبلوماسيين الروس من البلاد، للاشتباه فى قيامهما بالتجسس.
بدورها، أفادت السفارة الروسية فى صوفيا، بأن بلغاريا قد طردت من البلاد اثنين من موظفى البعثة التجارية الروسية، مشددة على أن الجانب البلغارى لم يقدم أى دليل يؤكد قيامهما بنشاطات تتعارض مع وضعهما هناك.
وعبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، عن أسفها جراء طرد اثنين من الدبلوماسيين الروس من بلغاريا، واصفة الاتهامات ضدهما، بـ"المختلقة"، مؤكدة أن روسيا ستتخذ إجراءات ضد ذلك.
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