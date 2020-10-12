في 24 ساعة.. السعودية تسجل 348 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.
ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، ذكرت وزارة الصحة، أنها سجلت 348 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح الإجمالي 339615 حالة.
وكانت المملكة قد سجلت، أمس الأحد، 323 حالة إصابة في 24 ساعة وذلك في أدنى حصيلة لها منذ أوائل أبريل الماضي.
كما تم تسجيل 509 حالات تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 325839 حالة.
وأكدت الصحة السعودية، أنه تم تسجيل 25 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5068 حالة.
وبلغ عدد الحالات النشطة 8708 ، فيما وصلت الحالات الحرجة إلى 842 حالة.
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