بعد الدعوة لعدم إغلاق البلاد.. الصحة العالمية تكشف طريقة التغلب على كورونا وموعد التوصل لـ لقاح

ووفقا لوكالة "رويترز"، أوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، خلال قمة أفريقيا التي تنظمها فايننشال تايمز على الإنترنت، أنه يمكن التغلب على جائحة مرض كوفيد-19 العالمية سريعا إذا استخدمت الدول الأدوات الصحيحة، وحذر من أن عدم استخدام تلك الأدوات سيؤدي إلى بقاء الجائحة لفترة طويلة.

وأضاف الدكتور جيبريسوس: "إذا استخدمنا الأدوات المتاحة لدينا بالشكل الملائم، بوسعنا القضاء عليها قريبا".

وأشار مدير عام منظمة الصحة العالمية إلى أنه "من المتوقع التوصل إلى لقاح في أواخر 2020 أو في مطلع العام القادم."

وختم كلماته مؤكدا أنه "إذا لم نستخدم الأدوات المتاحة بالشكل الملائم، فقد يطول أجلها معنا، قد تبقى معنا لفترة طويلة للغاية".

وفي وقت سابق، أطلق الدكتور ديفيد نابارو، من منظمة الصحة العالمية، مفاجأة عقب مطالبته قادة العالم بعدم إغلاق بلادهم، وتعطيل اقتصادهم من أجل السيطرة على فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وناشد المسئول في منظمة الصحة بالتوقف عن استخدام عمليات الإغلاق كطريقة اساسية للتحكم في انتشار الفيروس في العالم، مؤكدا أن الإغلاق سيزيد من حدة الفقر في العالم، وليس مكافحة فيروس كورونا.

وقال إن الشئ الوحيد الذي تحقق جراء عمليات الإغلاق هو انتشار الفقر فقط، دون ذكر الأرواح المحتملة إنقاذها جراء هذا الإغلاق الحكومي.

وأضاف: "أن عمليات الإغلاق لها نتيجة واحدة وهي أنه يجب ألا تقلل من شأنهم أبدًا ، وهذا يجعل الفقراء أفقر كثيرًا".

وتابع: "نحن في منظمة الصحة لا ندعو إلى الإغلاق كوسيلة أساسية للسيطرة على الفيروس وانتشاره، المرة الوحيدة التي نعتقد فيها أن الإغلاق له ما يبرره هو أن نوفر لك الوقت لإعادة تنظيم مواردك وإعادة تجميعها وإعادة توازنها وحماية العاملين الصحيين لديك المرهقين ، ولكن بشكل عام ، نفضل عدم القيام بذلك".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، مع حلول صباح اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2020، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، قد وصل لنحو 37 مليونًا و796 ألف حالة إصابة حول العالم، وأن عدد المتوفين قد وصل لنحو مليون و82 ألف حالة، فيما تجاوز عدد المتعافين لأكثر من 28 مليونًا و378 ألف حالة.