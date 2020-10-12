أخبار اليمن : الصحة العالمية: 200 ألف إصابة بالكوليرا في اليمن

الصحة العالمية: 200 ألف إصابة بالكوليرا في اليمن
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، وجود نحو 200 ألف حالة مشتبه بإصابتها بالكوليرا في اليمن، خلال التسعة أشهر الأولى من 2020.
وأوضحت المنظمة الأممية في تغريدة على "تويتر"، أنه تم الإبلاغ في الفترة المذكورة عن 197 ألف و377 حالة كوليرا مشتبه بها في اليمن.
وأشارت المنظمة إلى أن هذا الرقم يشير إلى انخفاض في نسبة الإصابات بالوباء بنسبة 72 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.
ولفتت المنظمة إلى أنها ساهمت في تحقيق هذا الانخفاض، من خلال دعم بناء وتجهيز مراكز علاج الإسهال في عدد من المناطق.
و"الكوليرا" مرض يسبب إسهالا حادا يمكن أن يودي بحياة المريض خلال ساعات إذا لم يتلق العلاج، والأطفال، الذين يعانون من سوء التغذية، وتقل أعمارهم عن 5 سنوات، معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة.
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