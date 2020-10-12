مباحثات مصرية عراقية لتعزيز العلاقات الثنائية

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الاثنين، أن مصر على أتم الاستعداد لمساعدة العراق في مواجهة التحديات والتدخلات في شؤونه.

وقال شكري خلال مؤتمر صحافي مع نظيره العراقي فؤاد حسين في القاهرة، إن بلاده تقدر التحديات التي تواجه العراق، لافتا إلى أنها تحديات مشتركة.

وأضاف وزير الخارجية المصري "ناقشنا الضغوط والتحديات المتولدة عن تدخل أطراف خارجية بشؤون الدول العربية.. تحدثنا عن الإرهاب الذي يحاول تثبيت مواقعه من جديد".

من جانبه، ثمن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الدور المصري في علاقات بلاده الخارجية، قائلا "القاهرة تلعب دورا اساسيا في علاقات بغداد الخارجية".

وأكد حسن ضرورة التنسيق بين الجانبين المصري والعراقي في مواجهة التهديدات التي تشهدها المنطقة.

وكشف الوزير العراقي أن بلاده ستسضيف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أواخر أكتوبر الجاري.

ولدى استقباله السفير العراقي، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعم بلاده للعراق وتعزيز دوره القومي العربي، وكذلك دعم كل ما من شأنه أن يحقق مصالح العراق على مختلف الأصعدة، ومساعدته على تجاوز كافة التحديات، ومكافحة الإرهاب، والحفاظ على أمنه واستقراره.

واعرب السيسي عن حرص مصر المتبادل على الدفع بأطر التعاون مع العراق نحو آفاق جديدة ومتنوعة، سواء على المستوى الثنائي أو الثلاثي مع الأردن.