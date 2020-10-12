حصيلة قياسية لوفيات كورونا فى إيران

ووفقاً لبيانات وكالة "بلومبرج" الإخبارية، تمثل هذه الأرقام أعلى حصيلة يومية للوفيات تسجلها إيران جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

كما أعلنت الصحة الإيرانية أن إجمالى عدد إصابات كورونا تجاوز 504 آلاف إصابة مؤكدة، كما وصل إجمالى الوفيات إلى 28 ألفاً و816 حالة، حسبما أكدت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبى الإيرانية، سيما سادات لارى.

وأضافت الوزارة أن 30 محافظة إيرانية، من إجمالى 31 محافظة، تصنف ضمن المناطق الحمراء، وهو ما يعنى الحذر الشديد، حسبما نقلت وكالة "إرنا" الإيرانية.

ولفتت سادات لارى إلى أن 4533 من المصابين بفيروس كورونا فى وضع حرج، ويخضعون للعناية المركزة، فيما تجاوز عدد المتعافين 409 آلاف.

ووفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، فإن إيران تأتى فى المرتبة الـ13 عالميًا من حيث إجمالى إصابات فيروس كورونا، كما أنها الأكثر تضررًا من الوباء فى منطقة الشرق الأوسط.