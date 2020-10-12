تشومسكى: أردوغان يحاول استعادة الخلافة العثمانية بالمرتزقة والدواعش

قال الفيلسوف والمفكر الأمريكى البارز، نعوم تشومسكى، إن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يحاول بكل الطرق استعادة أمجاد الخلافة العثمانية على حساب شعبه وشعوب البلدان الأخرى التى تشهد حروبًا مثل ليبيا وسوريا وأذربيجان وأرمينيا أخيرًا.





ووفقًا لصحيفة "أرمين بريس" الأسبوعية فى أرمينيا، ففى تعليقه على الأحداث الراهنة فى إقليم ناغورنى قره باغ، خلال حديثه مع مؤسس ومدير راديو "البديل" دافيت بارساميان، قال تشومسكى: "تقوم القوات المسلحة الأذربيجانية، بقتل أرمن ناغورنى قره باغ بأسلحة مستوردة وبدعم تركى واضح".

وأضاف الفيلسوف الأمريكى: "أردوغان فى تركيا يحاول بشكل أساسى استعادة الخلافة العثمانية، حيث يكون الخليفة والمرشد الأعلى، لذا يلقى بثقله فى كل مكان، ويدمر بقايا الديمقراطية فى تركيا فى نفس الوقت".

وأشار إلى أن "هناك الكثير من القوى الخبيثة المتورطة فى نزاع قره باغ الحالى، ولا يسعنا إلا أن نأمل فى أن يكون هناك نوع من الجهد الدولى لإخماد الفظائع والعدوان قبل أن تشهد المنطقة مذابح جماعية، وربما حرب دولية".

كما علق تشومسكى على ملاحظة برسميان بشأن ممارسات تركيا التى أرسلت مرتزقة داعش الإرهابيين من سوريا إلى أذربيجان للقتال ضد الأرمن، قائلاً: "هذا صحيح على ما يبدو، ربما تفعل تركيا الشىء نفسه فى ليبيا، وهى واحدة من الأماكن الأخرى التى يحاول فيها أردوغان إظهار قوته. نعم، هذا يحصل فى أذربيجان أيضًا".

وفى ختام حديثه، شدد المؤرخ والفيلسوف العالمى على ضرورة بذل جهود دولية لوقف العدوان الحالى ومحاولة إيجاد طريقة لحل نزاع ناغورنى قره باغ، قائلاً: "ليس من السهل حلها، لكن من خلال مفاوضات معقولة، من الممكن الوصول إلى نتيجة ما".